Apple TV+'ta yayınlanan ve 2023 yılına damga vuran dizilerden dizilerden Silo dizisi 2. sezon var mı konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Sizler için yazdık!

Silo Dizisi 2. Sezon Var mı? Konusu Ne?

Silo Dizisi 2. Sezon Var mı konusu ne sorusu dizi severler tarafından merakla sorulmakta. Graham Yost tarafından yazar Hugh Howey'in aynı adlı roman serisine dayanarak yaratılan bir Amerikan bilim kurgu distopik drama televizyon dizisi olan Silo 5 Mayıs 2023 tarihinde Apple TV+'ta yayınlanmaya başladı. Dünyanın artık yaşanamaz hâle geldiği karanlık bir gelecekte geçen dizide dünya üzerinde toplam nüfus 10.000 kişiye kadar düşerken insanlık hayatını yerin altındaki devasa bir Silo'da sürdürmeye çalışıyor.

144 kattan oluşan dev bir yeraltı yapısı olan Silo'nun sakinleri, silonun işleyişini sağlayan çeşitli işlerde çalışırlar. Silo'da, dışarıdaki dünya hakkında herhangi bir bilgi yoktur çünkü dış dünya, toksik ve mahvolmuş olarak kabul edilir. Dizinin ana karakteri Juliette, silonun mühendislerinden biridir. Juliette, silonun içinde yaşanan bir dizi gizemli olaya karışır. Bu olaylar, Juliette'in silonun ve dış dünyanın gerçekleri hakkındaki algısını değiştirmeye başlar. Dizi, gizem, bilim kurgu ve drama türlerini harmanlayarak hem sürükleyici bir hikaye sunuyor hem de karakterlerin gelişimine odaklanıyor. Peki Silo dizisi 2. sezon var mı?

Silo Dizisi 2. Sezon

Sürprizli ve sürükleyici bir bilim kurgu draması olarak tanımlanan Silo dizisi, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı. Dizi, 1. sezonunda 10 bölümden oluşuyordu. 2. sezon ise 20 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmaya başladı. 2. sezon, 10 bölümden oluşuyor. 2. sezon, Juliette'in dış dünyayı keşfetme çabasına odaklanmakta. Juliette, 1. sezonda, dış dünyanın gerçekten de toksik olduğunu öğrenmişti. Ancak, dış dünyayı kurtarmak için bir şeyler yapmayı hala istemekte ve bu amaçla, dış dünyaya bir yolculuğa çıkmaya karar veriyor.