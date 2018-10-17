"Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?" videosuyla sosyal medyaya damgasını vuran Simge Barankoğlu, gözaltına alındı.

İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alındı.



''Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?" videosu ile ünlenen Simge Barankoğlu, geçen yıl da Beyaz Show'a katılmıştı.



Simge Barankoğlu'nun Instagram'da 635 bin takipçisi var.



Barakoğlu'nun Instagram hesabı daha önce kapaılmıştı.



SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Instagram ve Youtube fenomeni olarak geçtiğimiz aylarda Yılan korktun mu?, Örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başaran Simge Barankoğlu son olarak elektronik sigara reklamında yer aldığı için gözaltına alınmıştır.



Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir.





ulusal.com.tr

