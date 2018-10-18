Dün gözaltına alındığı haberleri çıkan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu konuyla ilgili instagram hesabından kısa bir açıklamada bulundu.

Simge Barankoğlu'nun açıklaması şöyle:



Dün hakkımda milyon tane haber basılmış, hiçbirinin doğruluk payı yoktur arkadaşlar. Buradan herkese duyurulur. Ayrıca o haber basan gazetelere sesleniyorum, lütfen haberlerini düzgün yayınlayın. Güzel reklam yapmışsınız fakat yanlış.



Ne olmuştu?



"Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?" videosu ile ünlenen 23 yaşındaki Simge Barankoğlu, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alındığı haberleri çıkmıştı.



SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?



Instagram ve Youtube fenomeni olarak geçtiğimiz aylarda Yılan korktun mu?, Örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başaran Simge Barankoğlu 23 yaşındadır. Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir.



ulusal.com.tr