Sinciang'a dair her şey bu ekte!
Sinciang'a dair her şey bu ekte!
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Sinciang'a dair her şey bu ekte!

Sinciang'a ilişkin her şey Aydınlık'ın özel ekinde biraraya geldi. Aydınlık Gazetesi yaptığı çalışma ile adeta Kuşak-Yol projesini kalbine girdi. Bu özel ek 2 Eylül'de tüm bayilerde olacak.

Sinciang'a dair her şey bu ekte!

Dünyanın gözü Kuşak Yol projesinde. Üye 69 ülkenin kilitlendiği proje, tüm ayrıntılarıyla Aydınlık gazetesinde.

Aydınlık, Sinciang'daki devasa kalkınma hamlesinden, büyük aydınlanma sürecine kadar Çin'in projelerini mercek altına aldı.

32 sayfalık özel ekte, Çin'in terörle mücadeledeki özel pratiği ustalıkla işleniyor.

Özel ek 2 Eylül Pazartesi günü tüm bayilerde yer alacak. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Sincan #aydınlık
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