Sinema Salonları Bu Hafta Film Severlerle Dolup Taşacak! İşte Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film...
Sinema salonları bu hafta, sinema severleri birbirinden güzel 9 film ile karşılayacak. 5'i yerli olmak üzere 9 film bu hafta vizyona girecek ve meraklılarıyla buluşacak. İşte Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film...
1- KURU OTLAR ÜSTÜNE
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne", ücra bir kasabada zorunlu hizmetini yapan ve dört gözle tayinini bekleyen bir resim öğretmeninin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyacak.
Nuri Bilge Ceylan'ın Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici oynadı.
Dizdar, filmde canlandırdığı karakterle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.
2- HER ŞEYE RAĞMEN
İş insanı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini işleyen "Her Şeye Rağmen" adlı filmde, başrolleri Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Nihan Büyükağaç paylaştı.
Hayatta aşılamayacak engel olmadığını gözler önüne seren filmin yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş üstlendi.
3- EMEKLİLİK PLANI
Nicolas Cage, Ashley Greene ve Ron Perlman'ın başrollerini paylaştığı "Emeklilik Planı" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Tim Brown'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:
"Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır o da kızı ve torununu, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak. Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri de gösterecek."
4- KALP ESTETİĞİ
Haydar Işık'ın yönettiği, Evliya Aykan, Ersin Korkut ve Müge Boz'un rol aldığı "Kalp Estetiği", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.