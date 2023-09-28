Sinema Salonları Bu Hafta Film Severlerle Dolup Taşacak! İşte Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film...

3- EMEKLİLİK PLANI

Nicolas Cage, Ashley Greene ve Ron Perlman'ın başrollerini paylaştığı "Emeklilik Planı" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Tim Brown'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır o da kızı ve torununu, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak. Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri de gösterecek."