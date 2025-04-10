Siyah Kalp 27.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Siyah Kalp Son bölüm izle
Siyah Kalp 27. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Hikmet, Esat’ı Halil ile tanıştırırken, bu durum yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.
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Tahsin, Cihan’a Esma’yı bulacağına dair temennide bulunuyor. Cihan ve Melek’in mutluluğu, duygu dolu anlar yaşatırken Sevilay, Nuh’un psikoloğa gitmeye başladığını öğreniyor. Halil, Melek ve Nuh’a masum olduğunu dile getirirken, Halil’in Nuh’un silahını almasıyla değişen dengelerin nelere yol açacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.