Siyah Kalp 27.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Siyah Kalp Son bölüm izle

Tahsin, Cihan’a Esma’yı bulacağına dair temennide bulunuyor. Cihan ve Melek’in mutluluğu, duygu dolu anlar yaşatırken Sevilay, Nuh’un psikoloğa gitmeye başladığını öğreniyor. Halil, Melek ve Nuh’a masum olduğunu dile getirirken, Halil’in Nuh’un silahını almasıyla değişen dengelerin nelere yol açacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.

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