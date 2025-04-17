Siyah Kalp 28.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Siyah Kalp Son bölüm izle
Hikmet’in, Esat’ı Halil ile tanıştırması dikkat çekerken, bu karşılaşmanın yeni bölümde nelere yol açacağı merak konusu oldu. Öte yandan Tahsin, Cihan’a Esma’yı bulacağına dair umut dolu sözler söyledi.
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Cihan ve Melek’in birlikte geçirdiği anlar duygusal sahneler yaşatırken, Sevilay ise Nuh’un psikoloğa gitmeye başladığını öğreniyor. Halil’in Melek ve Nuh’a masum olduğunu söylemesi, gerilimi tırmandırıyor. Ancak Halil’in Nuh’un silahını almasıyla dengeler tamamen değişiyor. Bu hamlenin sonuçları izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.