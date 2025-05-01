Siyah Kalp 30.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Siyah Kalp Son bölüm izle

Hikmet’in Halil’e tepkisi dikkat çekerken Tahsin, Sumru’nun affetmesi için elinden geleni yapıyor. Sumru ve Tahsin arasında yaşanacaklar yeni bölüme olan merakı arttırırken Tahsin’in elinde silahla bir hışımla çıkışı heyecan uyandırıyor.

Melek, annesinin gidişi ve Sevilay’ın kaybolması hakkında Cihan’a dert yanarken Andaç’ın koyduğu gizli kamera Sevilay ve Nuh’u ele veriyor ve ikilinin evine polis geliyor. Yeni bölümde yaşanacaklar ilgiyle beklenirken, kurtulup kurtulamayacakları akıllarda soru işareti yaratıyor.

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