Siyah Kalp 32.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Siyah Kalp Son bölüm izle
Nuh’un hastalığını öğrenen aile bireyleri perişan olurken, Sevilay Nuh’un yanında yer alıyor. Yeni başlangıçlara adım atan Esat, kardeşlerinden ve annesinden özür diliyor.
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Değişen dengeler, yeni bölümde yaşanacaklara dair merak uyandırırken Nihayet Nuh’un ameliyat kararını sorguluyor.
Tanıtımın finalinde, Nuh ve Sevilay’ın buruk evliliği duygu dolu anlar yaşatıyor. Nuh’un iyileşip iyileşemeyeceği ise akıllarda soru işareti bırakıyor.
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