TRT Diyanet kanalında 22 Haziran’da yayınlanan Tasavvuf Musikisi programında güftesi Fetullah Gülen'e ait 'Bulanlar hakkı buldu' isimli şarkı seslendirildi. Skandal görüntülerde ekran altında güftenin Gülen'e ait olduğu ayrıca vurgulandı.

TRT Diyanet kanalında skandal görüntüler ortaya çıktı.



Odatv'nin haberine göre, kanalın 22 Haziran’daki yayınında saat 23:15’te ekranlara gelen görüntüde Tasavvuf Musikisi programında “Bulanlar hakkı buldu” isimli şarkı çalındı.



Şarkının güftesinin ise Fethullah Gülen olduğu belirtildi.





Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama

Bugün bazı medya organlarında TRT Diyanet ile ilgili yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

2012 yılı arşivlerinde yer alan “Ahmet Hatipoğlu ile Tasavvuf Musikisi” programının TRT Diyanet ekranında 22.06.2018 tarihinde yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf Müziği Korosu Şefi Ahmet Hatipoğlu’na ait olan bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen’in isminin geçtiği fark edilmiştir.

Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlışı tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir.

Bu nedenle Başkanlığımız tarafından söz konusu programla ilgili ihmalde kasıt ihtimalinin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere derhal harekete geçilmiş, 23.06.2018 tarihinde yayından sorumlu personel hakkında idari soruşturma ivedilikle başlatılmıştır.

İdari soruşturma neticesinde, sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verilmiş olup adli soruşturma süreci devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, din istismarı konusunda milletimizi bilinçlendirmeyi ve hain terör örgütü FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.