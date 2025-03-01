Skype için veda vakti: Microsoft, kapatma tarihini açıkladı

Microsoft, popüler iletişim platformu Skype’ın 5 Mayıs 2025 itibarıyla kapatılacağını duyurdu. Uzun yıllardır bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından tercih edilen Skype, Microsoft Teams’e entegre edilecek ve artık bağımsız bir platform olarak faaliyet göstermeyecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Skype için veda vakti: Microsoft, kapatma tarihini açıkladı
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Teknoloji devi Microsoft, 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın aldığı Skype’ı yıllarca bireysel ve kurumsal iletişim için sundu. Ancak son dönemde özellikle iş dünyasında Microsoft Teams’in yaygınlaşması, şirketin stratejik değişikliğe gitmesine neden oldu.

Microsoft, Teams’in daha gelişmiş entegrasyon ve iş birliği araçları sunduğunu belirterek Skype’ı tamamen devre dışı bırakma kararı aldı.

Skype kullanıcıları, önümüzdeki süreçte Teams’e yönlendirilecek. Microsoft, Skype’ın sunduğu temel özelliklerin tamamının Teams’e entegre edileceğini ve kullanıcılara sorunsuz bir geçiş süreci sunulacağını açıkladı.

5 Mayıs 2025 itibarıyla Skype kullanılamayacak ve platform tamamen kapatılacak. Kullanıcıların iletişimlerini kesintisiz sürdürebilmesi için Microsoft Teams’e geçiş rehberleri ve destek hizmetleri sağlanacak.

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