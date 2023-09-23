"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kareler! İşte o görüntüler!

"Son Akşam Yemeği" filmine geri sayım başladı. 27 Ekim'de vizyona girecek olan filmde en çok merak edilen ise Onur Tuna'nın canlandırdığı Atatürk karakteri. Filmin yayınlanma zamanı yaklaştıkça ilk görüntüler de gelmeye başladı. İşte Onur Tuna'nın canlandırdığı Atatürk karakterinin ilk görseli...

"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kareler! İşte o görüntüler!
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Oyuncu Onur Tuna, yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği "Son Yemek" adlı filmde Mustafa Kemal Atatürk rolünü üstlenmişti.

Ünlü oyuncu Tuna'ya, Pelin Akil, Latife Hanım karakteriyle eşlik ediyor.

"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kareler! İşte o görüntüler! - Resim : 1

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ARMAĞAN!

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak armağan edilen "Son Akşam Yemeği" filmi, cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu ediniyor.

27 Ekim'de vizyona girecek olan "Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk rolünü üstlenen Onur Tuna'dan ise ilk görsel geldi.

"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kareler! İşte o görüntüler! - Resim : 2

Onur Tuna’nın hiç plastik makyaj yapmadığı, sadece saç ve bıyıklarının sarıya boyandığı öğrenildi.

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