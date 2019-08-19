Yaz ayları öncesi sezon finali yaparak tatile giren dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yaz başlamadan hemen önce sezon finali yapan diziler genellikle eylül ayında ekranlara geri dönüyor. Peki 2019-2020 sezonunda diziler ne zaman başlayacak? Yayın tarihleri açıklandı mı? Kadın, Hercai, Diriliş Osman, EDHO, Çukur ne zaman başlayacak?

Türk televizyonlarının lokomotifleri olan diziler sezon boyu fırtına gibi eserken, yaz döneminde ortadan kayboluyorlar. Yaz boyu tatil yapan dizi ekipleri ağustos gibi setlere geri dönüyor. Ciddi bir hayran kitlesine sahip olan diziler sadece ülkemizde değil dünya pazarında da büyük ilgi görüyor.



Geçtiğimiz sezon yayınlanan ve önümüzdeki yıl da devam edecek olan; Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul, Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim ve Bir Aile Hikayesi mayıs ayında sezon finali yapmıştı. E yapımlar uzun zamandır tatilde olunca izleyiciler de "Diziler ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.



Dizilerin ortalama eylül ayının üçüncü haftası başlaması bekleniyor.