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Son dakika 21 Ağustos 2019 Çarşamba haberleri! Kritik iddiayla ilgili son durum açıklaması yapıldı mı? Netflix Türkiye'den çekilecek iddiası var! Öne sürüldü: Netflix kapanıyor

İnternetten dizi-film izleme platformu Netflix hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Netflix, eylül ayında Türkiye'den çekilecek. Netflix hakkındaki bu iddiayı CHP Milletvekili Özgür Karabat da paylaştı. Karabat, Netflix'in Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alınan son kararla ilgili olduğunu belirtti. Netflix kaynaklarının ilgili iddiayı yalanladığı öne sürüldü

Son dakika 21 Ağustos 2019 Çarşamba haberleri! Kritik iddiayla ilgili son durum açıklaması yapıldı mı? Netflix Türkiye'den çekilecek iddiası var! Öne sürüldü: Netflix kapanıyor

Gündemi sarsan bu iddia, çok konuşuluyor.

İnternetten dizi-film izleme platformu olan Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddia edildi.

Öne sürülen bilgilere göre, Netflix, eylül ayında Türkiye'den çekilecek.

 Netflix hakkındaki bu iddiayı CHP Milletvekili Özgür Karabat da paylaştı. 

Karabat, Netflix'in Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alınan son kararla ilgili olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili olarak Netflix'ten bir açıklama yapılmadı.

Netflix kaynaklarının ilgili iddiayı yalanladığı öne sürüldü.

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