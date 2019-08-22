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Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe haberleri! Çok merak edilen dizi yapımları Kadın, Hercai, Diriliş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO, Çukur ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihleri açıklandı mı?

Yaz ayları öncesi sezon finali yaparak tatile giren dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yaz başlamadan hemen önce sezon finali yapan diziler genellikle eylül ayında ekranlara geri dönüyor. Peki 2019-2020 sezonunda diziler ne zaman başlayacak? Yayın tarihleri açıklandı mı? Kadın, Hercai, Diriliş Osman, EDHO, Çukur ne zaman başlayacak?

Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe haberleri! Çok merak edilen dizi yapımları Kadın, Hercai, Diriliş Osman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO, Çukur ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihleri açıklandı mı?

Türk televizyonlarının lokomotifleri olan diziler sezon boyu fırtına gibi eserken, yaz döneminde ortadan kayboluyorlar. Yaz boyu tatil yapan dizi ekipleri ağustos gibi setlere geri dönüyor. Ciddi bir hayran kitlesine sahip olan diziler sadece ülkemizde değil dünya pazarında da büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz sezon yayınlanan ve önümüzdeki yıl da devam edecek olan; Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat, Zalim İstanbul, Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim ve Bir Aile Hikayesi mayıs ayında sezon finali yapmıştı. E yapımlar uzun zamandır tatilde olunca izleyiciler de "Diziler ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Dizilerin ortalama eylül ayının üçüncü haftası başlaması bekleniyor.

Etiketler; #kadın #hercai #diriliş osman #Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz #çukur
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