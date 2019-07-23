Son dakika 23 Temmuz 2019 Salı haberleri... Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı mı? Küçükkaya'dan takipçileriyle bu mesajı paylaştı

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den kovulduğu iddia edildi. Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, iddiaların gerçeği yansıtmadığı olarak yorumlandı. Küçükkaya, paylaşımıyla yeni sezon haber kuşağı için takipçilerinden yorum, öneri ve fikir istedi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den kovulduğu iddia edildi.



Bu iddiaların ardından, Küçükkaya, sosyal medya hesabından flaş bir mesaj paylaştı.



Yeni sezon haber kuşağı için takipçilerinden fikir isteyen Küçükkaya'nın bu mesajı, kanaldan ayrıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı olarak değerlendirildi.



Küçükkaya, şunları yazdı:



"Arkadaşlar; gerçi tatildeyim ama tatilde de küçük zihin jimnastiğinin büyük faydası vardır.



Eylülde başlayacağımız 7. sezon için fikir, öneri ve/veya yorum yapmak isterseniz sevinirim.



Bir sabah haber kuşağından ne ister, ne beklersiniz?"



ulusal.com.tr



