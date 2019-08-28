29 Mayıs 1938 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Şule Yüksel Şenler, 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştı. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Hayatını kaybeden Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ahirete irtihal eden Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi

Şule Yüksel Şenler, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Şule Yüksel Şenler (d. 29 Mayıs 1938, Kayseri), Türk yazar. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.



Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı.



21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı.



Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu.



ERDOĞAN'DAN MESAJ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.



AK PARTİ'DEN MESAJ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ahirete irtihal eden Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajı paylaştı.