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SON DAKİKA 3 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ! ATV Müge Anlı İle Tatlı Sert hangi gün başlıyor? Müge Anlı saat kaçta yayınlanacak

Hafta içi her sabah ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programının başlama tarihi belli oldu. Buna göre, Müge Anlı İle Tatlı Sert 2 Eylül 2019 Pazartesi yani bugünden itibaren ekranlarda olacak. Anlı tarafından yapılan açıklamada, "Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi Atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşuyor" denildi. Peki ATV Müge Anlı İle Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Müge Anlı saat kaçta yayınlanacak

SON DAKİKA 3 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ! ATV Müge Anlı İle Tatlı Sert hangi gün başlıyor? Müge Anlı saat kaçta yayınlanacak

Popüler programlardan biri olan Müge Anlı İle Tatlı Sert'in ATV'de ne zaman ekranlara geleceği belli oldu.

Yapılan açıklamada, programın 2 Eylül 2019 Pazartesi yani bugünden itibaren yayınlanacağı belirtildi.

Anlı tarafından yapılan açıklamada da "Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi Atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşuyor" denilmişti.

Anlı'nın programının yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ATV Müge Anlı İle Tatlı Sert ne zaman başlayacak #müge anlı ile tatlı sert #müge anlı #atv
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