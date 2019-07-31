Son dakika 31 Temmuz 2019 Çarşamba haberleri... Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun Fight Kulüp şarkısı sonrası Norm Ender'den manidar paylaşım

Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun seslendirdiği rap sonrası, son günlerin en çok konuşulan ismi Norm Ender'den manidar paylaşım geldi

Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun yaptığı Fight Kulüp şarkısı, YouTube Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Milyonlarca kişinin izlediği videoda beğeni sayıları dikkatleri çekti. Saat 22:50 itibariyle YouTube'da 430 bin kişi tarafından 'beğenilmedi' butonuna basıldı.



Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun seslendirdiği rap sonrası, son günlerin en çok konuşulan ismi Norm Ender'den manidar paylaşım geldi.



Twitter'dan fotoğrafını paylaşan Norm Ender, "O zaman dans :)" notunu düştü.



Norm Ender, 2 yıllık aradan sonra "Mekanın Sahibi" ile piyasaya hızlı bir giriş yapıp ve günümüzün popüler isimlerine tek tek sataşmıştı.



İşte o paylaşım





ulusal.com.tr

