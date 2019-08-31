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Son dakika Beşiktaş haberleri! BJK TV kapatıldı

BJK TV kapandı. Siyah beyazlı kulüp, YouTube ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden iletişim faaliyetlerini sürdürecek. Kanalın kapatılmasına karar verildiğine yönelik haberler, haziran ayının ikinci haftası basına yansımıştı

Son dakika Beşiktaş haberleri! BJK TV kapatıldı

BJK TV kapandı. 

Siyah beyazlı kulüp, YouTube ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden iletişim faaliyetlerini sürdürecek.

BJK TV'de çalışanların sezon içerisinde maaşlarının sürekli geç ödenmesi, hatta 6 aylık dönemlerde maaş alamalarının ardından kanalın kapatılacağı belirtilmişti.

Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedilececeği duyurulmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #BJK TV #son dakika haberleri
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