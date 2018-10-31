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Son Dakika: Bir gazete daha kapandı

Demirörenlerin sahibi olduğu Vatan gazetesi kapandı. Çalışanlara da gazetenin kapandığı duyuruldu.

Son Dakika: Bir gazete daha kapandı

Vatan Gazetesi yazarı Uğur Koçbaş twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vatan gazetesi ile 16 yıllık maceramızın sonuna geldik. Bugün son baskı."



Vatan Gazetesi yazarı Eda Solmaz'da gazetenin kapanışını şu mesajlarla paylaştı:

Ve bir devir son buldu. On yildir emek verdigim 2002'de yola cikan vatan gazetesi kapandi. Cok garip bir hismis. Bugune kadar beraber calistigim herkes cok kiymetliydi.

Etiketler; #vatan gazetesi #gazete
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