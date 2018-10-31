Vatan Gazetesi yazarı Uğur Koçbaş twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Vatan gazetesi ile 16 yıllık maceramızın sonuna geldik. Bugün son baskı."
Vatan Gazetesi yazarı Eda Solmaz'da gazetenin kapanışını şu mesajlarla paylaştı:
Ve bir devir son buldu. On yildir emek verdigim 2002'de yola cikan vatan gazetesi kapandi. Cok garip bir hismis. Bugune kadar beraber calistigim herkes cok kiymetliydi.
Demirörenlerin sahibi olduğu Vatan gazetesi kapandı. Çalışanlara da gazetenin kapandığı duyuruldu.
Vatan Gazetesi yazarı Uğur Koçbaş twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: