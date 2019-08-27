24 TV Ankara Büro Teknik büroda canlı yayın ekibinden 7 kişinin iş akdine son verildi. Son verilenlerin Fahri Aydoğdu, Hüseyin Doğan, Neşet Turgay, Hasan Ayaz, Hasan Uslu, Kamil Ongun, Onur Yasa olduğu belirtildi. Ayrıca Star Gazetesi’nin Parlamento Muhabiri Şerife Güzel ve Ankara Eki Haber Koordinatörü Talat Doymuş ile yollar ayrıldı

TürkMedya Grubu'nda yerel seçimlerin ardından başlayan tenkisat hızla devam ediyor.



Dün Akşam Gazetesi’nin Ankara Bürosunda yaşanan işten çıkarmanın ardından yeni gelişmeler yaşandı.



İşte Star ve 24 TV'den gönderilen o isimler:



24 TV Ankara Büro Teknik büroda canlı yayın ekibinden 7 kişinin iş akdine son verildi; Fahri Aydoğdu, Hüseyin Doğan, Neşet Turgay, Hasan Ayaz, Hasan Uslu, Kamil Ongun, Onur Yasa.



Ayrıca Star Gazetesi’nin deneyimli Parlamento Muhabiri Şerife Güzel ve Ankara Eki Haber Koordinatörü Talat Doymuş ile yollar ayrıldı.