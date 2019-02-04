Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 50. bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yamaç gözlerini açtı mı? Yamaç'ı kimin vurduğu belli oldu mu? Çeto yaşıyor mu? Show TV'ye ait sosyal medya hesabından Çukur'un bu akşamki bölümünün etiketi yayınladı. Yapılan açıklamada, "#çukur'un bu akşamki yeni bölüm etiketi; #evedönüyoruz" denildi

Haftalardır Yamaç'ı kim vurdu sorusu tartışılıyordu. Yeni bölümde "Yamaç'ı kim vurdu" sorusu yanıtını buldu.



ÇUKUR BU AKŞAMKİ ETİKETİ BELLİ OLDU



Show TV'ye ait sosyal medya hesabından Çukur'un bu akşamki bölümünün etiketi yayınladı.



Yapılan açıklamada, "#çukur'un bu akşamki yeni bölüm etiketi; #evedönüyoruz" denildi.



İşte Çukur'un yeni bölümünde yaşananlar;

Ferhat ve Meke karşı karşıya geliyor. Vartolu kaçan Çeto'nun peşine düşüyor. Meke ve Ferhat'ın kavgasını gören Vartolu Sadettin kavgayı ayırmak için havaya ateş ediyor.



Meke ve Ferhat beraber olup Vartolu'ya "Koçavalı mı kesildin başımıza" diyor.

Meke'yi duvara dayayan Vartolu "diyorsun ki gel benim kafama sık, oluyor mu Meke olmuyor" dedi.

Sena'yı karşısına alan Selim "gece apartmanın kapısında konuştuğun adam kimdi" diye soruyor.

Fikret diye bildiği kişinin Masum olduğunu öğrenen Sena büyük şok yaşıyor.

Metin ve Kemal'in yanına giden Cumali "beni takip edin" dedi.

Yoğun bakımda olan Yamaç gözlerini açtı.

Gözlerini açan Yamaç, "Selim'in hatırlıyor musun" sorusuna "tanıdık birinin yüzüydü, bir dost yüzü, kardeş yüzüydü" yanıtını verdi.

Ferhat ve Meke Çukur'da tekrar karşı karşıya geliyor. Cumali ve Vartolu iki tarafı da sakinleştirmeye çalışıyor.

Karakuzular'ın kaçtığını gören Medet arkalarından koşuyor ve ateş ediyor.

Selim, Yamaç'ın vurulduğu yere gitti.

Hastanede yatan Yamaç kendisini vuranı hatırlamaya çalıştı. Olayı hatırlamaya çalışan Yamaç, Meke ve Medet'i gördü.

Çeto'ya çalışan Veysel, Ferhat ve Meke'nin ev ve dükkanını kurşunlattı.

Vartolu ve Cumali iki tarafı da ayırmaya çalışırken karşı karşıya gelir.

İki tarafı da karşı karşıya getiren Veysel bir binaya saklanır ve gruba doğru nişan alır.



