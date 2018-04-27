Hürriyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila istifa etti. Bila'nın yerine ise gazetenin yazarlarından Vahap Munyar'ın geçeceği iddia edildi

Doğan Medya Grubu'nun, 21 Mart'ta Demirören Grubu'na satılmasının ardından bugünde önemli bir gelişme yaşandı. Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti.



Fikret Bila’nın, bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak birlikte çalıştığı Demirören ailesine istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdiği açıklandı. Bila, Sedat Ergin'in yerine 1 Mart 2017'de Hürriyet'in başına geçmişti.



Fikret Bila'nın idari görevini bıraktığı Hürriyet'te, köşe yazarı olarak devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.



Medyatava'nın iddiasına göre, Bila'nın yerine ise gazetenin yazarlarından Vahap Munyar'ın geçeceği öğrenildi.



Fikret Bila kimdir?

Türkiye medyasının kıdemli isimlerinden olan Fikret Bila 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1977 yılınsa, öğrenciyken, Yankı dergisinde başladı, daha sonra Nokta dergisinde de çalıştı.



Mezuniyetinin ardından parlamento adına devlet ve yerel yönetimler üzerinde denetim yapan Sayıştay'ın sınavını kazanarak denetçi oldu.



1980-1985 yılları arasında Sayıştay denetçisi olarak görev yapan Bila, Gazi Üniversitesi’nden 1986 yılında doktora derecesi aldı.



Sayıştay yıllarının ardından gazeteciliğe dönen Bila, Milliyet'le özdeşleşen isimlerden biri oldu, muhabirliğin ardından Milliyet Ankara İstihbarat Şefliği'ne getirildi.



Orhan Tokatlı'nın yerine getirildiği Milliyet Ankara Temsilciliği döneminde CNN Türk’te Ankara Kulisi programını sundu.



Bila, uzun süre "Yön" başlıklı köşesinde günlük yazılar yazdığı Milliyet'in Demirören ailesine satılmasının ardından, 30 Temmuz 2013'te Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Bila, 8 Haziran 2016'ya kadar sürdürdüğü bu görevin ardından, 1 Ağustos 2016'dan itibaren köşe yazarı olarak Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan Hürriyet'e geçti.



Uzun süre Milliyet Yayın Koordinatörlüğü yapan müteveffa gazeteci Hikmet Bila ile kardeş olan Fikret Bila'nın çalışmaları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Abdi İpekçi, Çağdaş Gazeteciler Derneği gazetecilik ödüllerine değer görüldü.



Bila'nın "Komutanlar Cephesi", "Ankara'da Irak Savaşları", "Hangi PKK: Satranç Tahtasındaki Yeni Hamleler", "Phoenix: Ecevit'in Yeniden Doğuşu" başlıklı kitapları yayımlandı.





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