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Son dakika haberleri... A Haber sunucusu Erkan Tan, eylül ayı başına kadar yok

A Haber'in sunucusu Erkan Tan, "Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım" bilgisin paylaştı

Son dakika haberleri... A Haber sunucusu Erkan Tan, eylül ayı başına kadar yok

A Haber'in sunucusu Erkan Tan, 2 aylık izne ayrıldığını duyurdu.

Tan köşesinde "Ölümüne Erdoğan" ara başlığıyla verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah… ALLAH’ın izni ile durmak yok yola devam..."

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tan, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu.

"Bugün itibari ile senelik izine çıkıyorum. 

2 Eylül Pazartesi sabahı, A Haber'de yine karşınızda olacağım inşallah...

Takvim'deki yazımlarımda buluşmayı sürdüreceğiz. 

ALLAH'ın izni ile, durmak yok yola devam... 

Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan.."

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diyen A Haber Sunucusu Erkan Tan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu söylemişti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #a haber #erkan tan
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