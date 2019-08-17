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Son dakika haberleri... Acun Ilıcalı'dan TV8 satışıyla ilgili açıklama

Acun Ilıcalı, "Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru. Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil. Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Acun Ilıcalı'dan TV8 satışıyla ilgili açıklama

Acun Ilıcalı, TV8 ile ilgili açıklama yaptı.

Ilıcalı, şunları belirtti:

"Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru.

Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil.

Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın."

ulusal.com.tr

Etiketler; #acun ılıcalı #TV8
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