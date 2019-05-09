TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisine ait sosyal medya hesabından "Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka budarız!" notuyla yapılan 85'inci bölümün 2'nci tanıtımına dair paylaşıma AK Partili Şamil Tayyar sert tepki gösterdi. Tayyar, "Tövbe tövbe... Peygamber efendimizi de kamyona bindirirseniz, FETÖ taktiği kusursuz olur! Durumdan vazife çıkarmayan bir siz eksiktiniz! Dizinin de içine ettiniz. Ayıp ya..." ifadelerini kullandı

AK Partili Şamil Tayyar, TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisine sert tepki gösterdi.



Payitaht Abdülhamid dizisine ait sosyal medya hesabından 85'inci bölümün 2'nci tanıtımı yayınlandı.



Tanıtım videosuyla birlikte "Yanımızda yöremizde su verdiklerimiz diken olmaya meyletmişlerse sonunda mutlaka budarız!" notu paylaşıldı.



AK PARTİLİ TAYYAR'DAN TEPKİ



Bu paylaşımı alıntılayan AK Partili Şamil Tayyar, sert tepki gösterdi.



Tayyar, şu ifadeleri kullandı:



"Tövbe tövbe...



Peygamber efendimizi de kamyona bindirirseniz, FETÖ taktiği kusursuz olur!



Durumdan vazife çıkarmayan bir siz eksiktiniz!



Dizinin de içine ettiniz.



Ayıp ya..."



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