Son dakika haberleri... ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir kaza geçirdi (Cem Öğretir kimdir)

ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in motosikletine araç çarpması sonucu kaza geçirdiği belirtildi. Öğretir'in sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bir bilgi ulaşılamadı. İddialara göre, ünlü sunucunun kaburgası kırıldı

ATV kanalının Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in kaza geçirdiği belirtildi.



Öğretir'in motosikletine araç çarpması sonucu kaza geçirdiği ifade edildi.



Medyatava'nın haberine göre, Öğretir'in sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bir bilgi ulaşılamadı.



İddialara göre, ünlü sunucunun kaburgası kırıldı.



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