Demirören Grubu'nun eski Dijital Yayın Koordinatörü Serkut Bozkurt, Kanal D Ana Haberi sunarken görevine son verildiği iddia edilen Buket Aydın'ın pazartesi günü tekrar ekranda olacağını iddia etti.

Demirören Grubu'nun eski Dijital Yayın Koordinatörü Serkut Bozkurt, Kanal D Ana Haberi sunarken görevine son verildiği iddia edilen Buket Aydın'ın 'araya birilerini soktuğunu' ve pazartesi günü tekrar ekranda olacağını iddia etti.



Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevine geçtiğimiz cuma günü son verildiği iddia edilmişti. Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.



Aydın'ın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştığı ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardığı öne sürülmüştü. Edinilen bilgiye göre Buket Aydın kendini odasına kilitledi. İçeri kimse giremezken Aydın'ın odasının önünde ve stüdyonun girişinde güvenlik görevlisi bekledi. Buket Aydın, kanalın bulunduğu binadan güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.





"Pazartesi yine ekranda olacak"

Buket Aydın'ın yerine kimin geçeceği halen konuşulurken, yeni bir iddia gündeme geldi. İddiayı gündeme getiren kişi, Demirören Grubu'nun eski Dijital Yayın Koordinatörü olan Serkut Bozkurt. Gazeteci Bozkurt Twitter hesabından şu iddiayı paylaştı:

"Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D'ye geri dönebilmek için Ankara'dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak."