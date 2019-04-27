Kanal D Haber spikeri Buket Aydın kovuldu. Kanal D tarafından işte çıkarılan Aydın bu akşam ekrana çıkmadı. Ulusal Kanal'ın ulaştığı bilgiye göre, stüdyoya girmeye çalışıp "Ana Haber'i ben sunacağım" diyen ve olay çıkaran Buket Aydın güvenlik tarafından engellendi. Buket Aydın ise iddiaları yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.

Kanal D yönetiminin resmi açıklamayla yalanladığı gelişme gerçek oldu. Buket Aydın'ın Kanal D Haber Başkanlığı ve ana haber spikerliği görevlerine son verildi.



Buket Aydın bu akşam ekrana çıkarılmıyor. Onun yerine CNN Türk'ün başarılı ekran yüzü Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sunacak.



Ulusal Kanal'ın ulaştığı bilgiye göre, stüdyoya girmeye çalışıp "Ana Haber'i ben sunacağım" diyen ve olay çıkaran Buket Aydın güvenlik tarafından engellendi.



Kanal D yönetimi Aydın'ın stüdyoya girmesine izin verilmemesini ve güvenlik eşliğinde odasına götürülmesini söyledi.



Buket Aydın: İzne ayrıldım



İnternethaber.com'un ulaştığı Buket Aydın ise iddiaları yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.



Buket Aydın geçtiğimiz yıl bugün Kanal D ile anlaştığını duyurmuştu.





Buket Aydın'ın yerine Ahmet Hakan'ın geçeceği öğrenildi.





ulusal.com.tr