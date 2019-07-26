Kriz yaratan görsel! CNN Türk özür diledi
Kriz yaratan görsel! CNN Türk özür diledi
Erdoğan: Süreç hepimizi üzdü ve kırdı
Erdoğan: Süreç hepimizi üzdü ve kırdı
PKK terör örgütünde büyük çözülme
PKK terör örgütünde büyük çözülme
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... CNN Türk, o görsel için özür diledi

CNN Türk, internet sitesindeki bir görsel için özür diledi. 'Açıklama ve özür' başlıklı açıklamada "Bu başlığı yayına alan editörün kurumla ilişkisi kesilmiş ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Sebep olduğumuz bu durum için okuyucularımızdan özür dileriz." ifadeleri kullanıldı

Son dakika haberleri... CNN Türk, o görsel için özür diledi
CNN Türk tarafından yapılan açıklama şöyle:

"AÇIKLAMA VE ÖZÜR

cnnturk.com ana sayfasında bu akşam yayınlanan manşet haberde gazetecilik etiği ve adabıyla hiçbir ilişkisi olamayacak gayri ahlaki bir başlık yayınlanmıştır.

Bu başlığı yayına alan editörün kurumla ilişkisi kesilmiş ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Sebep olduğumuz bu durum için okuyucularımızdan özür dileriz."

ulusal.com.tr
Etiketler; #cnn türk #görsel #internet sitesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.