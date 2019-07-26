Son dakika haberleri... CNN Türk, o görsel için özür diledi

CNN Türk tarafından yapılan açıklama şöyle:
"AÇIKLAMA VE ÖZÜR
cnnturk.com ana sayfasında bu akşam yayınlanan manşet haberde gazetecilik etiği ve adabıyla hiçbir ilişkisi olamayacak gayri ahlaki bir başlık yayınlanmıştır.
Bu başlığı yayına alan editörün kurumla ilişkisi kesilmiş ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
Sebep olduğumuz bu durum için okuyucularımızdan özür dileriz."
ulusal.com.tr
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