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Son dakika haberleri... Demet Bilge, Hürriyet gazetesinden istifa etti! İsmail Saymaz'dan mesaj (Demet Bilge kimdir)

Gazeteci Demet Bilge, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini duyurdu. Bilge, "Merhaba, Hürriyet'ten istifa ettim" paylaşımı yaptı. Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz da "Seninle çalışmak çok güzeldi. Umarım tekrar buluşuruz." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Demet Bilge, Hürriyet gazetesinden istifa etti! İsmail Saymaz'dan mesaj (Demet Bilge kimdir)

Gazeteci Demet Bilge, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilge, "Merhaba, Hürriyet'ten istifa ettim." ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz da "Seninle çalışmak çok güzeldi. Umarım tekrar buluşuruz." yanıtını yazdı.

DEMET BİLGE KİMDİR

Uzun yıllar Hürriyet gazetesinde muhabirlik yapmıştır. 

Bilge, Radikal gazetesinde istihbarat şefliği yapmıştır.

Bilge'nin kendi isteğiyle istihbarat şefliğini bıraktığı ve bundan zonra gazetenin yazı işlerinde editör olarak görevine devam ettiği belirtildi.

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #demet bilge #hürriyet gazetesi #ismail saymaz
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