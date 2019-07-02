Son dakika haberleri... Demirören Medya Grubu satılıyor mu? Hürriyet gazetesinden açıklama

Hürriyet gazetesi tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır" denildi

Hürriyet gazetesi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.



KAP'a yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.



İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır"



ulusal.com.tr