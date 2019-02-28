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Son dakika haberleri... Flash TV yayınlarını durdurma kararı aldı

Bir süredir sıkıntılı zamanlar geçiren Flash TV'nin kapanacağı iddia edildi.

Son dakika haberleri... Flash TV yayınlarını durdurma kararı aldı

Bursa’daki 20 yıllık binasıyla ilgili yıkım kararı verilmesinin ardından Flash TV,  yayınlarını durdurma kararı aldı.

Türkiye’den yayın yapan ilk, Türkiye’nin ise ikinci özel televizyonu Flash TV, yayınlarına bu geceden itibaren 2 ay süre ile ara verme kararı aldı.

TürkTime.com'dan Talat Atilla’nın haberine göre; kısa süre önce 20 yıllık Bursa’daki binasına yürüyen mahkeme sürecine rağmen yıkım kararı verilen Flash TV’nin kapanacağı duyumunu alınca, kanalın tepe yöneticisini aradım.

Flash TV’nin kapanacağını doğrulayan kanal yetkilisi şöyle konuştu;
“Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme kararı aldık. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık.”

Etiketler; #flash tv
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