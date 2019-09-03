FOX TV'de program yapan gazeteciler İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın programlarının ne zaman yayınlanacağı belli oldu. İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrıldığına yönelik iddialar vardı. İddialar yalanlanmıştı. İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ile fotoğrafını paylaşarak 16 Eylül'de döneceklerinin bilgisini verdi. Sloganlarını hatırlatan Küçükkaya, "İsmail Küçükkaya ile sabah, Fatih Portakal’la akşam" ifadelerini kullandı

FOX TV İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın programı ne zaman yayınlanacak?



İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal FOX TV'den ayrıldı iddiaları sonrası son dakika paylaşımı geldi.



Gazeteciler İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın 16 Eylül'de dönecekleri belirtildi.



Sosyal medya hesabından Fatih Portakal ile fotoğrafını paylaşan İsmail Küçükkaya, "Fatih kardeşim ve ben 16 Eylül’de dönüyoruz. Sloganımız neydi: ‘İsmail Küçükkaya ile sabah, Fatih Portakal’la akşam’" ifadelerini kullandı.



İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrıldığına yönelik iddialar ortaya atılmış ve bu iddialar yalanlanmıştı.



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