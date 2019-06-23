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Son dakika haberleri... Hakkı Martı hayatını kaybetti (Hakkı Martı kimdir)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, sürekli basın kartı sahibi gazeteci Hakkı Martı vefat etti

Son dakika haberleri... Hakkı Martı hayatını kaybetti (Hakkı Martı kimdir)

TGC Yönetim Kurulu, Hakkı Martı'nın vefatının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Uzun yıllar basın mesleğine başarıyla hizmet eden meslektaşımız Hakkı Martı'nın ölümünü üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz."

HAKKI MARTI KİMDİR

1943 yılında Ankara'da doğdu. Mesleğe 1961 yılında Hürriyet Gazetesi'nde başladı. Günaydın ve Milliyet Gazeteleri'’nde çalıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hakkı martı
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