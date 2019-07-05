Son dakika haberleri... Hürriyet gazetesinde flaş ayrılık: Erdal Sağlam! 25 yıldır çalışıyordu

Erdal Sağlam, yaklaşık 25 yıldır muhabir ve ekonomi yazarı olarak çalıştığı Hürriyet gazetesinden ayrıldığını açıkladı

Erdal Sağlam, Hürriyet gazetesinden ayrıldığını açıkladı.



Açıklama şöyle:



"Yaklaşık 25 yıldır gazetem Hürriyet’te muhabir ve ekonomi yazarı olarak görev yaptım. Ancak Mayıs ayı başından itibaren köşe yazısı yazma imkanım kalmadı. Eski arkadaşım Genel Yayın Müdürü’müz Vahap Munyar’ın ricası nedeniyle açıklama için bugünü bekledim.



Artık yazmak için uygun zemin kalmadığı düşüncesiyle bugün itibariyle Hürriyet’ten ayrılmış bulunuyorum. Bu süreçte olumlu-olumsuz eleştirileriyle katkı veren okuyucularıma ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni mecralarda buluşmak üzere…"



ulusal.com.tr



