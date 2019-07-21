Son dakika haberleri... İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, FOX TV’den ayrıldı mı? Doğan Şentürk’ten flaş paylaşım

Sosyal medyada İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın FOX TV’den ayrıldığı yönündeki paylaşımların ardından açıklama geldi

Sosyal medyada İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, FOX TV’den ayrıldığı yönündeki paylaşımların ardından açıklama geldi.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiları yalanladı.



Şentürk yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki dedikodulara gülüyorum.Deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış" dedi.



Açıklama şöyle;

Sosyal medyadaki dedikodulara gülüyorum.Deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış. O delinin başlığına bak içeriğine bak neresinden tutalım! ⁦⁦@KucukkayaIsmail⁩ da ⁦@fatihportakal⁩ da ben ⁦@dogansenturk⁩ de buradayız ⁦@FOXhaber⁩ ⁦@FOXTurkiye⁩





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