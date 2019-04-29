banner1005
Tuzla'da tersane yangını
Tuzla'da tersane yangını
Rod Rosenstein istifa etti
Rod Rosenstein istifa etti
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın görevinde devam ediyor: Yeni saatimiz 19'da akşam görüşmek üzere! Kanal D de paylaştı

Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın, Twitter hesabından açıklama yaptı. Aydın, "Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Aydın bir de ana haber tanıtım videosunu paylaştı. Aydın'ın paylaşımını Kanal D de retwit yaptı. Aydın ise bu paylaşımı sabitledi

Son dakika haberleri... Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın görevinde devam ediyor: Yeni saatimiz 19'da akşam görüşmek üzere! Kanal D de paylaştı

Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın, Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Aydın, "Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. 

Aydın bir de ana haber tanıtım videosunu paylaştı.

Aydın'ın paylaşımını Kanal D de retwit yaptı. Aydın ise bu paylaşımı sabitledi.

NE OLMUŞTU

Kanal D Ana Haber Başkanı ve Sunucusu Buket Aydın'ın kovulduğu iddia edilmişti.

Yapılan açıklamada Aydın'ın görevinden alındığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilmişti. Buket Aydın'ın görevine devam ettiği açıklanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kanal d #buket aydın #kanal d ana haber
İlişkili Haberler
Son dakika haberleri... Buket Aydın hakkında yeni iddia
Son dakika haberleri... Buket Aydın hakkında yeni iddia
Demirören Grubu'nun eski Dijital Yayın Koordinatörü Serkut Bozkurt, Kanal D Ana Haberi sunarken görevine son verildiği iddia edilen Buket Aydın'ın pazartesi günü tekrar ekranda olacağını iddia etti.
Son dakika haberleri... Buket Aydın Kanal D'den kovuldu mu? Buket Aydın'dan ilk açıklama geldi
Son dakika haberleri... Buket Aydın Kanal D'den kovuldu mu? Buket Aydın'dan ilk açıklama geldi
Kanal D Haber spikeri Buket Aydın kovuldu. Kanal D tarafından işte çıkarılan Aydın bu akşam ekrana çıkmadı. Ulusal Kanal'ın ulaştığı bilgiye göre, stüdyoya girmeye çalışıp "Ana Haber'i ben sunacağım" diyen ve olay çıkaran Buket Aydın güvenlik tarafından engellendi. Buket Aydın ise iddiaları yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.
Kanal D'den Buket Aydın açıklaması
Kanal D'den Buket Aydın açıklaması
Kanal D yönetimi Buket Aydın'ın görevinden alındığı haberlerini yalanladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.