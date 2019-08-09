İnternet üzerinden dizi ve film izleme platformu Netflix'e masaüstünden girilemedi. Platform ana ekranı açılırken giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata ekranıyla karşılaştı. Netflix site hatası verilen ekranda "İsteğinizi işleme koyamadık. Lütfen aşağıdaki butona tıklayarak Netflix ana sayfasına gidin" ifadeleri yer aldı

İnternet üzerinden dizi ve film izleme platformu Netflix hata verdi.



Kullanıcılar, siteye masaüstünden bir süre giriş yapamadı.



Platform ana ekranı açılırken giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata ekranıyla karşılaştı.



Netflix site hatası verilen ekranda "İsteğinizi işleme koyamadık. Lütfen aşağıdaki butona tıklayarak Netflix ana sayfasına gidin" ifadeleri yer aldı.



Hatanın verdiği ekranda platformun ana sayfasına yönlendirilen bir buton yer aldı.



ulusal.com.tr



