Popüler internet üzerinden dizi-film izleme platformu olan Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiaları sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Az sabır kardeşim. Yalan yanlış bilgilere itibar etmeyin artık. Bu alanla ilgili herşey bizim umurumuzda" açıklaması yaptı. RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı yeni açıklamada, "Az sabretseydiniz keşke. Yalan yanlış bilgilere itibar etmeyin artık. Kamuoyuna da yanlış bilgi vermeyin. Her şey yolunda sakin olun" dedi

Popüler internet üzerinden dizi-film izleme platformu olan Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiaları sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklama yaptı.



Ebubekir Şahin, takipçisinden gelen Netflix Türkiye'den çekileceğine yönelik iddiaların yer aldığı mesaja verdiği yanıtta "Az sabır kardeşim" ifadelerini kullandı.



Şahin, Netflix'in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili olarak, yalan yanlış bilgilere itibar edilmemesini belirtti.



RTÜK Başkanı, bu alanla ilgili her şeyi umurlarında olduğunun altını çizdi.



"HER ŞEY YOLUNDA SAKİN OLUN"



RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı yeni açıklamada, "Az sabretseydiniz keşke. Yalan yanlış bilgilere itibar etmeyin artık. Kamuoyuna da yanlış bilgi vermeyin. Her şey yolunda sakin olun" dedi.



RTÜK'ün kararı sonrası Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddia ediliyor.



ulusal.com.tr