Popüler internetten dizi ve film izleme platformu hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Netflix, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün yeni kararı kapsamında lisans için başvuran şirketler arasında yok. Lisans için RTÜK'e 253 şirketin başvurduğu, Netflix'in bu şirket arasında olmadığı öne sürüldü. Öte yandan iddialara göre, Netflix'in bugün bir açıklama yapacağı, açıklamada da bu konuya değineceği ifade ediliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün internet yayınlarındaki denetim kararı sonrası Netflix hakkında çok kritik bir iddia ortaya atıldı.



İddialara göre, Netflix, Türkiye'den çekilecek.



RTÜK'e yeni Yönetmelik kapsamında internet lisansı için başvuran 253 şirket arasında Netflix'in olmadığı öne sürüldü.



Öte yandan iddialara göre, Netflix'in bugün bir açıklama yapacağı, açıklamada da bu konuya değineceği ifade ediliyor.



ulusal.com.tr