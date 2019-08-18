İnternetten dizi ve film izleme platformu olan Netflix ile ilgili ortaya atılan iddia, gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, Netflix Türkiye'den çekiliyor mu, Netflix kapanıyor mu aramaları yapmayı sürdürüyor. Netflix'in RTÜK tarafından alınan son karara karşı Türkiye'den çekileceği iddiaları sonrası Netflix kaynaklarının ilgili iddiayı yalanladığı öne sürüldü. Netflix'ten sözkonusu iddiayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'e Netflix de dahil olmak üzere Türkiye'ye içerik sağlayan birçok platformu denetleme yetkisi verilmişti.



Karara karşılık Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddia edildi.



İlgili iddia, gündemdeki yerini koruyor.



Netflix'in RTÜK tarafından alınan son karara karşı Türkiye'den çekileceği iddiaları sonrası Netflix kaynaklarının ilgili iddiayı yalanladığı öne sürüldü.



Netflix'ten sözkonusu iddiayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı