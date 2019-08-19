İnternetten dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddia edildi. Çekilmenin önümüzdeki ayda gerçekleşeceği öne sürülürken Netflix'in bu kararı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) son kararı nedeniyle aldığı iddia edildi. Öte yandan masaüstünden Netflix'in üye giriş ekranında sorunla karşılaşılıyor. Giriş yapmak isteyen kullanıcıların karşısına hata mesajı çıkarken sorunla ve çekilme iddialarıyla ilgili Netflix tarafından resmi bir açıklama yapılmadı

İnternetten dizi ve film izleme platformu olan Netflix hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.



Öne sürülen bilgilere göre, Netflix, önümüzdeki ay Türkiye'den çekilecek.



Netflix'in bu kararı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) son kararı nedeniyle aldığı iddia edildi.



NETFLIX HATA VERDİ



Öte yandan masaüstünden Netflix'in üye giriş ekranında sorunla karşılaşılıyor.



Giriş yapmak isteyen kullanıcıların karşısına hata mesajı çıkarken sorunla ve çekilme iddialarıyla ilgili Netflix tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr



