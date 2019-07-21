Son dakika haberleri... Nihat Genç OdaTV'den ayrıldı

Yazar Nihat Genç, Youtube kanalı Veryansın Tv'de yaptığı değerlendirmelerde Odatv, Halk Tv, BirGün gibi yayın organlarıyla Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu için çok sert eleştirilerde bulundu.

Veryansın TV, YouTube kanalında gündem ilişkin açıklamalarda bulunan yazar Nihat Genç, uzun yıllardır yazılar yazdığı Odatv internet sitesinden ayrıldığını açıkladı. Bir süredir “muhalif” basının İmamoğlu ve HDP haberlerini eleştiren Genç, “Benden kimse Canan Kaftancıoğlu’nu övmemi beklemesin” dedi.



Nihat Genç, programın başında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerin araziye önceden yerleştirildiği patlayıcıya basarak yaşamını yitiren 2 çocuğa değinerek başladı. Genç, “Ne hazindir ki kendine aydın diyenler, şimdi CHP’nin lokomotifi olduğu için çok önemli, Birgün gazetesi, kısmen Halk TV, Evrensel gazetesi, Gazete Duvar bu olayı görmezden geldi, Kaftancıoğlu görmezden geldi. Neden; arkasında PKK var. Burada dünya güzeli çocuklar ölmüştür, buna insani reflekslerinizi verin.” dedi.



ODATV’YE KAFTANCIOĞLU TEPKİSİ: BU KADAR YANLIŞA ORTAK OLMAM



Odatv’ye değinen Genç, şunları söyledi:

“10 yıl mücadele verdim. Canla başla çalıştık. O editör arkadaşların hepsi benim dava arkadaşımdır ve ben ölene kadar o arkadaşlarla beraber olacağım. İki gün önce Kaftancıoğlu’nun mahkemesi var, hukuksuz ise buna karşı çıkacaksın. Ama Odatv, Kaftancıoğlu davasında öyle bir başlık atıyor ki “Ben buraya şu hayalle geldim” gibi. Etnik bir milliyetçiden ulusal bir kahraman yaratmaya çalışıyor, bu vahşettir. Bunu sen yapamazsın. Ben açarım Odatv’nin iki-üç yıl önceki Kaftancıoğlu yazılarını, Odatv altından kalkamaz.

Bakıyorum ki Odatv’de sapma var. Yanlış bir yola girilmiş. Bazen bilmediğin yollarda gidersin, bir sapağa girersin yanlış bir yola çıkarsın. Ben hep öyle yaptım. Yanlış yola girdiysem geri dönmüşümdür. Ama Odatv, 5-6 aydır; İmamoğlu aday olduktan sonra o kadar artık üç dört defa yanlış yola girdi. Artık geri dönsek de çıkamayız. Benim burada Canan Kaftancıoğlu’nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir. Bu kadar yanlışın içinde biz olamayız. Bunlar etnik milliyetçidir. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya geldiklerini kendileri söylüyor. Şimdi meydan bunlara kaldı. CHP’nin dümenini ele geçirince bunlar önemli hale geldi. Bizden şunu istiyorlar; Nihat Genç, Kaftancıoğlu’nun etnik milliyetçiliğini desteklesin. CHP’li kitleler ne der bilemem ben kendimi kurtarma peşindeyim. O yüzden Odatv’de yazamam”



Genç, “İnşallah bayramdan sonra internet sitemiz açılır ve orada tane tane bunları anlatmaya başlarız.” Sözleriyle VeryansınTV’nin internet sitesinde yazılarına devam edeceğini belirtti.



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