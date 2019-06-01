NTV'nin ekonomi müdürü Gökay Otyam, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iletişim danışmanı oldu. Otyam canlı yayında NTV’den ayrıldığını "19 yıldır buradayım kelimelerle kolay anlatılabilecek bir şey değil. Yuvam dediğim bir yerden bugün itibariyle son veriyorum. Başka bir yerde başlayacağım. Televizyon değil. Yine iletişim. Zamanı gelince açıklanır. Çok şey yaşadım burada. Çok kaliteli çok harika bir yerde çalıştım. Herkesin hayali böyle bir yerdir. Yine çok sevileceğimi düşündüğüm bir yere geçeceğim" sözleriyle açıkladı

NTV'nin ve ekranların deneyimli ismi Gökay Otyam, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İletişim Danışmanı olarak göreve başlıyor.



Sözcü gazetesinin haberine göre, Otyam, bundan böyle Albayrak'ın iletişim danışmanı olarak çalışacak.



Otyam'ın kadrosunun Merkez Bankası üzerinden sözleşmeli olarak yapılacağı öğrenildi.



Otyam canlı yayında NTV’den ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:



"19 yıldır buradayım kelimelerle kolay anlatılabilecek bir şey değil. Yuvam dediğim bir yerden bugün itibariyle son veriyorum. Başka bir yerde başlayacağım. Televizyon değil. Yine iletişim. Zamanı gelince açıklanır. Çok şey yaşadım burada. Çok kaliteli çok harika bir yerde çalıştım. Herkesin hayali böyle bir yerdir. Yine çok sevileceğimi düşündüğüm bir yere geçeceğim."



GÖKAY OTYAM KİMDİR?



1972 İstanbul doğumlu olan Gökay Otyam, Mimar Sinan Üniversitesinin İstatistik bölümünü mezunu. Lise döneminde Genco Erkal ile birlikte tiyatro oyunculuğu yapan Otyam 1994 – 1996 yılları arasında özel bir Radyoda Program Yapımcısı olarak görev aldı.



1996 yılında radyodan ayrılıp bir aracı Kurumun AR-GE bölümü ile finans/ekonomi hayatına profesyonel olarak giriş yapan Gökay Otyam sonrasında Kanal E'ye transfer olup program yapımcısı ve sunucu olarak görev yaptı.



2000 yılında NTV’ye geçen Gökay Otyam, 19 yıl kaldığı kanalda ekonomi müdürü olarak çalıştı.



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