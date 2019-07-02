Son dakika haberleri... NTV spikeri Oğuz Haksever, canlı yayında bu hareketi yaptı! İşte o fotoğraf

NTV spikeri Oğuz Haksever, öğle bülteninde ekrana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin ardından rejiye yaptığı hareket ekranlara yansıdı

“Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” sözleri ile gündem olan NTV spikeri Oğuz Haksever’in bu kez rejiye tepki gösterirken ekran başındakilere yakalandı.



Haksever'in elleriyle yaptığı hareket, NTV ekranına yansıdı.



DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?



Geçtiğimiz Mayıs ayında NTV’nin dün öğle bülteninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada sunucu Oğuz Haksever’in sesi canlı yayına yansımıştı. Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yaslı Ada açıklaması yayınlanırken "Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…" dediği duyulmuştu.



ulusal.com.tr

