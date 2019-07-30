Son dakika haberleri... Oğuz Haksever, NTV'den ayrıldı! İşte veda mektubu

Sunucu Oğuz Haksever, NTV'den ayrıldığını açıkladı. Veda mektubu kaleme alan Haksever, "İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı

Sunucu Oğuz Haksever, NTV'den ayrıldığını açıkladı.



Haksever'in kaleme aldığı mektup şu şekilde:



"Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım,



19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor.



Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık.



İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum .



Gerçekten...



İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum.



Hayatımın çok önemli bir bölümüne; üçte birine,meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum.



Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum.



Sevgi ve saygılarımla,



Oğuz Haksever"



ulusal.com.tr