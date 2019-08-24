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Son dakika haberleri! Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'den kovulduğu öne sürüldü

Canlı yayında sarf ettiği sözlerlerle tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'den kovulduğu iddia edildi. Radar Spor tarafından yapılan paylaşımda "Rasim Ozan Kütahyalı, Saffet Sancaklı'nın devreye girmesiyle Beyaz TV'den kovuldu" denildi

Son dakika haberleri! Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'den kovulduğu öne sürüldü

Radar Spor tarafından "Rasim Ozan Kütahyalı, Saffet Sancaklı'nın devreye girmesiyle Beyaz TV'den kovuldu" iddiası gündeme getirildi.

Canlı yayında sarf ettiği sözlerlerle tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'den kovulduğu öne sürüldü.



MHP'li Saffet Sancaklı, "Sırpların işlediği vahşi katliamların acı hatırasını hatırlatırcasına, Boşnak kardeşlerimize yaptığı hakaret, şeytana peşkeş çektiği ağzından dökülen pisliklerdir. İnanın insan demekten utandığım bu adamı, bu millet hak etmediği için karşı çıkıyorum. Cemaat devlete sızıyor, cemaat devleti ele geçiriyor diyen Ergenekonculara karşı cansiperane ve en etkili savaşan ben oldum hocam’ diyen bu adamın ekranlara taşınması 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasına en büyük saygısızlıktır" açıklaması yapmıştı.

Etiketler; #rasim ozan kütahyalı #beyaz tv
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