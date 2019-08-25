Canlı yayında sarf ettiği sözlerle tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'den kovuldu. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam itibarıyla Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yer almayacaktır" dedi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'den kovulmasının ardından Boşnak derneklerinin Beyaz TV önünde yapacağı eylemin iptal edildiği öğrenildi

Radar Spor tarafından Rasim Ozan Kütahyalı, Saffet Sancaklı'nın devreye girmesiyle Beyaz TV'den kovuldu.



Canlı yayında sarf ettiği sözlerlerle tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu.



Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve Rumeli sivil toplum kuruluşları ile görüşme yaptığını belirterek, "Yarın akşam itibarıyla Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yer almayacaktır" dedi.



MHP'li Saffet Sancaklı, "Sırpların işlediği vahşi katliamların acı hatırasını hatırlatırcasına, Boşnak kardeşlerimize yaptığı hakaret, şeytana peşkeş çektiği ağzından dökülen pisliklerdir. İnanın insan demekten utandığım bu adamı, bu millet hak etmediği için karşı çıkıyorum. Cemaat devlete sızıyor, cemaat devleti ele geçiriyor diyen Ergenekonculara karşı cansiperane ve en etkili savaşan ben oldum hocam’ diyen bu adamın ekranlara taşınması 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasına en büyük saygısızlıktır" açıklaması yapmıştı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'de bir spor programında kullandığı çirkin ifadelerle bardağı taşıran Rasim Ozan Kütahyalı için “Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir” diye konuşmuştu.



Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'den kovulmasının ardından Boşnak derneklerinin Beyaz TV önünde yapacağı eylemin iptal edildiği öğrenildi.